Фрэнсис Нганноу: Мне не нужно доказывать свое право на титульный бой

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу рассказал о планах на будущее после победы на турнире UFC в Миннеаполисе (США).
«Мне без разницы, с кем биться, потому что и Стипе, и Кормье – сильные бойцы, но Миочич – тот парень, с кем я хочу провести реванш. Что касается Даниэля, то он скоро завершит карьеру. По крайней мере, Кормье сам об этом говорит. Бой с любым из этих парней станет хорошим событием для меня.
Нет, я не полечу в Анахайм, чтоб посмотреть их поединок. Это ничего не изменит, и никак не скажется на моей карьере. Сейчас я не в той ситуации, чтобы доказывать свое право на титульный бой. Все итак это знают», – сказал боец пресс-службе UFC.
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