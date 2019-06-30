Фрэнсис Нганноу: Мне не нужно доказывать свое право на титульный бой Сегодня, 30 июня, он нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса.

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу рассказал о планах на будущее после победы на турнире UFC в Миннеаполисе (США).

«Мне без разницы, с кем биться, потому что и Стипе, и Кормье – сильные бойцы, но Миочич – тот парень, с кем я хочу провести реванш. Что касается Даниэля, то он скоро завершит карьеру. По крайней мере, Кормье сам об этом говорит. Бой с любым из этих парней станет хорошим событием для меня.

Нет, я не полечу в Анахайм, чтоб посмотреть их поединок. Это ничего не изменит, и никак не скажется на моей карьере. Сейчас я не в той ситуации, чтобы доказывать свое право на титульный бой. Все итак это знают», – сказал боец пресс-службе UFC.