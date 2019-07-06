Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Пуарье соответствует моему уровню

- Я не недооцениваю этого соперника, понимаю, что бой будет непростым. Но я не считаю, что он (Пуарье) соответствует моему уровню, - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости» со ссылкой на официальный канал UFC в YouTube.
Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Пуарье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после отбытия девятимесячной дисквалификации.
Ранее менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда чемпион UFC может завершить карьеру.
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