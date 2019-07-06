Дана Уайт: Мы только начали строить бизнес в России - Советский спорт
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06 июля 2019 10:36ММА

Дана Уайт: Мы только начали строить бизнес в России

У UFC пока нет планов о проведении титульных поединков в России, сообщил президент UFC Дана Уайт.

- Мы только начали строить бизнес в России, нельзя взять и поставить там титульные бои, - цитирует Уайта ТАСС.

Напомним, что организация уже провела в России два турнира - осенью прошлого года соревнования приняла Москва, в апреле мероприятие состоялось в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье, поединок между которыми должен состояться 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ), провели дуэль взглядов.

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