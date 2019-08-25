Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225

В начале первого раунда Митрион владел инициативой, был быстрее и точнее в ударах. Но к концу раунда Харитонов перехватил инициативу и смог выправить ситуацию. Во втором раунде американец пошел в атаку, а Сергей действовал на контратаках, что дало свои плоды. Харитонов в одном из моментов удачно попал апперкотом, а затем коленом в голову, Митрион упал на настил клетки. Сергей добил соперника и судья остановил поединок.
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