Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225 - Советский спорт
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25 августа 2019 06:34ММАВащенко Сергей

Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225

В воскресенье в Бриджпорте (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 225. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Сергей Харитонов провел реванш против американца Мэтта Митриона.

В начале первого раунда Митрион владел инициативой, был быстрее и точнее в ударах. Но к концу раунда Харитонов перехватил инициативу и смог выправить ситуацию. Во втором раунде американец пошел в атаку, а Сергей действовал на контратаках, что дало свои плоды. Харитонов в одном из моментов удачно попал апперкотом, а затем коленом в голову, Митрион упал на настил клетки. Сергей добил соперника и судья остановил поединок.

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