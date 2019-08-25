Сергей Харитонов: Надеюсь, с каждым боем мой апперкот будет становиться все лучше

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Сергей Харитонов провел реванш против американца Мэтта Митриона. 39-летний россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.
- Меня никак не раздражало, что у Митриона столько раз вылетала капа. Я вообще был настроен на полный бой - три раунда по пять минут. Но тяжелый вес таков, что все может решиться один удар. Надеюсь, с каждым боем мой апперкот будет становиться все лучше. Я хочу больше титулов, - цитирует Харитонова Sport24.ru.
Добавим, что еще в одном бою турнира российский тяжеловес Виталий Минаков одержал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.
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