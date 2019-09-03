Порье перед боем против Хабиба назвал себя «неоспоримым» (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 23:42ММАГичунцев Артур

Порье перед боем против Хабиба назвал себя «неоспоримым» (фото)

Встреча пройдет в Абу-Даби.

Американский боец UFC Дастин Порье продолжает подготовку к поединку против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сегодня, 3 сентября, он опубликовал свою фотографию и подписал ее так: «Неоспоримый».

На данный момент Порье владеет титулом временного чемпиона, а Нурмагомедов является постоянным чемпионом лиги. Дело в том, что Порье выиграл свой пояс во время дисквалификации россиянина, которую он получил за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября и станет главным событием турнира UFC в ОАЭ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

UNDISPUTED @onnit #ufc #ufc242 #espn #fight #fights #mmafighter #mma #abudhabi #visitabudhabi

Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки Катар представил символику мирового первенства 2022 года. 03.09.2019 22:30 Футбол
Еще по теме:
Представлен официальный логотип ЧМ-2022 Криштиану Роналду: Уйду из сборной, когда меня перестанут вызывать Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» – 8, «Краснодар» – 6. Оценки клубов РПЛ за трансферную кампанию Подводим итоги летнего трансферного окна для ведущих российских клубов. 03.09.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем
Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на которое, как и планировалось, был вызван глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. 03.09.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай
«До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена
Новости
00:40 Биатлон Шипулин – о смерти Ханеволда: Он был одним из моих ориентиров, мечтал биться с ним на одной трассе
00:23 Хоккей Игорь Никитин: ЦСКА не может выйти из-под нагрузок, работы много
00:10 Теннис Медведев обыграл Вавринку и пробился в полуфинал US Open
00:01 Футбол Лукас Сантос: Я очень мотивирован. Постараюсь проявить в ЦСКА свои лучшие качества
23:42 ММА Порье перед боем против Хабиба назвал себя «неоспоримым» (фото)
23:23 Легкая атлетика Шубенков выиграл бронзу на Мемориале имени Ханжековича
23:06 Биатлон Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок
22:50 Хоккей с мячом Дмитрий Квартальнов: Второй период нас немного выхлестнул
22:43 Биатлон Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет
22:29 Футбол Александр Дюков: Егоров виновен в качестве судейства. Надо дать ему шанс
22:17 Футбол Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
22:06 Футбол Краневиттер и Мак попали в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов
22:05 Футбол Кьеллини перенес операцию и пропустит полгода
21:59 Футбол Женская сборная России разгромила Эстонию
21:54 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
21:44 Биатлон Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
21:37 Футбол Леонид Слуцкий: Если бы «Витесс» успел найти замену Караваеву, я был бы доволен
21:33 Футбол «Спортинг» уволил главного тренера
21:27 Хоккей Светлов – о победе над «Барысом»: В нужный момент выручил вратарь, выстояли две минуты «3 на 5»
21:26 Футбол «Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика