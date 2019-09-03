Порье перед боем против Хабиба назвал себя «неоспоримым» (фото) Встреча пройдет в Абу-Даби.

Американский боец UFC Дастин Порье продолжает подготовку к поединку против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сегодня, 3 сентября, он опубликовал свою фотографию и подписал ее так: «Неоспоримый».

На данный момент Порье владеет титулом временного чемпиона, а Нурмагомедов является постоянным чемпионом лиги. Дело в том, что Порье выиграл свой пояс во время дисквалификации россиянина, которую он получил за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября и станет главным событием турнира UFC в ОАЭ.