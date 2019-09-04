Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заткнуться, он ничего не сделал в октагоне - Советский спорт
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04 сентября 2019 01:28ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заткнуться, он ничего не сделал в октагоне

Встреча прошла в октябре 2018 года и завершилась победой россиянина.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора.

Ранее стало известно, что последний ударил пожилого мужчину, который отказался пить его виски. Макгрегор занимается продажей алкогольного напитка. Его товар продается в США, Канаде, а также других странах.

«Я выполнил свои общения. Показал в клетке то, о чем говорил на пресс-конференциях. Макгрегор не сделал ничего. В этом разница между нами. Ты можешь говорить, но если не выполняешь своих слов, должен заткнуться. Сейчас он ведет себя так, будто что-то сделал, а на самом деле он ничего не сделал. Когда я его бил, он говорил мне про бизнес. Это говорит о том, насколько он слаб. Окей, раз это бизнес, я просто проведу болевой прием и на этом все кончится.

Конец истории? Если смотреть на ситуацию с точки зрения UFC, то я не знаю. Но мне не нравится этот парень, он бьет стариков. Конор сошел с ума. Деньги меняют человека, нужно контролировать этот процесс. Как можно поднять руку на пожилого человека? Он ведь мог просто умереть.

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