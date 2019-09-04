Дастин Порье: Хабиб будет стараться перевести бой в партер Встреча состоится 7 сентября.

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, он будет стараться перевести бой в партер. Допускаю, что Хабиб будет боксировать, но я считаю, что ему больше нравятся тейкдауны. Я просто должен выдержать этот ритм, дистанцию и не терять центр октагона», – сказал американец в эфире на YouTube-канале BT Sport.

Напомним, поединок пройдет в рамках турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием вечера.