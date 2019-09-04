Абдулманап Нурмагомедов: Хочу, чтобы Хабиб провел в Москве свой последний бой Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести поединок в Москве.

- Думаю, если Хабиб защитит пояс здесь, в Абу-Даби, почему бы ему не защитить его в Москве.

Я бы хотел, чтобы Хабиб провел в Москве свой последний бой, последнюю защиту титула, - цитирует ТАСС тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.