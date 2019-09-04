Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC - Советский спорт
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04 сентября 2019 19:49ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC

На данный момент уроженец Дагестана провел 27 боев и одержал 27 побед.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«В каком бы раунде я хотел закончить бой? Это тяжелый вопрос. Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC, но когда я зайду в клетку, мой план – заставить его устать, а потом сдаться», – цитирует россиянина Sport24.ru.

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