Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC На данный момент уроженец Дагестана провел 27 боев и одержал 27 побед.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«В каком бы раунде я хотел закончить бой? Это тяжелый вопрос. Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC, но когда я зайду в клетку, мой план – заставить его устать, а потом сдаться», – цитирует россиянина Sport24.ru.