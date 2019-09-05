Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш Первый поединок завершился победой россиянина удушающим приемом.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов провести еще один бой против ирландца Конора Макгрегора при условии, если последний вернется в ММА и проведет серию из пяти побед.

«Прямо сейчас я не заинтересован в этом. Он должен заслужить его. Макгрегору нужно вернуться и провести серию из пяти побед. Вот тогда мы подеремся еще раз.

Возможно, Конор и руководство UFC думают, что если он вернется, и проведет один бой, то я приму вызов. Но они ошибаются. Меня не волнует этот парень. В легком весе хватает достойных соперников. Я могу подраться, с кем угодно. А Макгрегор... Когда он в последний раз бился? Он должен вернуться и провести серию, а там посмотрим», – заявил Нурмагомедов в интервью TSN.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым в течение этого года. При этом ирландец не стал исключать третьего поединка с американцем Нейтом Диасом.