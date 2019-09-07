Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье - Советский спорт
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07 сентября 2019 10:08ММАВащенко Сергей

Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье

В субботу в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке бойцовского шоу чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту своего пояса против американца Дастина Порье.

Турнир начнется в 16:00 по московскому времени, а главные поединки — с 21:00. Бой Нурмагомедова и Порье начнется ориентировочно в 23:00. Транслировать бой в России будет Первый канал. Показ начнется в 22:30.

Напомним, что за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 27 поединков и во всех одержал победы. Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях.

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Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков. Помимо Нурмагомедова в бойцовском шоу примут участие и другие россияне: Омари Ахмедов, Муслим Салихов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Шамиль Абдурахимов и Ислам Махачев. Также добавим, что в Абу-Даби в рамках UFC дебютирует чемпионка Fight Nights из Грузии Лиана Джоджуа.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко

Порье

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