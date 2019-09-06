Нурмагомедов – явный фаворит поединка против Дастина Порье

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке шоу россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в легком весе от посягательств американца Дастина Порье.

По мнению букмекеров, Нурмагомедов является явным фаворитом этого противостояния. Коэффициент на его победу равен 1,20, в вто время, как на победу Порье — 4,60.

Если вы считаете, что Хабиб победит досрочно, то можно поставить на этот исход с коэффициентом 1,90. Аналогичная победа американца оценивается коэффициентом 6,50.

Напомним, что бой покажет Первый канал. Ориентировочно, поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

По информации американских СМИ, российский спортсмен заработает за этот бой как минимум шесть миллионов долларов.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко