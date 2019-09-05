Порье – перед боем с Хабибом: Да, я нервничаю. Не могу дождаться субботы В крайнем поединке он победил соотечественника Макса Холлоуэя.

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье дал комментарий перед поединком против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Это изменит мою жизнь, даст мне многое. Нервничаю ли я? Да, определенно. Но это нормальное состояние перед боем. Приятные нервы. Я не могу дождаться субботы», – приводит слова Порье Sport24.ru.

Напомним, россиянин сразится с представителем США на турнире UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).