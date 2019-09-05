Хабиб Нурмагомедов – чемпионскому поясу: Увидимся в субботу ночью, дорогой (видео) - Советский спорт
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05 сентября 2019 12:29ММАЛипкин Антон

Хабиб Нурмагомедов – чемпионскому поясу: Увидимся в субботу ночью, дорогой (видео)

7 сентября в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов примерил новый пояс организации, который будет вручен победителю его боя с американцем Дастином Порье.

«Можно гляну? У меня есть старый пояс, теперь будет новый, – сказал 30-летний российский боец. – Хорошо он выглядит, как думаешь? Увидимся в субботу ночью, дорогой. Давай отсыпайся».

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету Порье 25 побед, пять поражений, а один бой признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

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