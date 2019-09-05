Хабиб Нурмагомедов: В воскресенье хочу заказать стейк, бургер и сок В субботу чемпион UFC проведет бой с Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что сделает первым делом после боя с американцем Дастином Порье, который пройдет в субботу в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

«В воскресенье я хочу заказать очень хороший стейк, бургер и сок, – приводит слова 30-летнего российского бойца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я правда хочу есть, я голоден. Вы знаете, почему орел летает? Он летает, когда голоден».

Напомним, Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету Порье 25 побед, пять поражений, а один бой признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.