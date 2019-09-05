Менеджер Хабиба объяснил, почему боец решил отказаться от общения с журналистами - Советский спорт
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05 сентября 2019 14:36ММАГичунцев Артур

Менеджер Хабиба объяснил, почему боец решил отказаться от общения с журналистами

В эту субботу уроженец Дагестана проведет очередную защиту титула.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение бойца отказаться от общения с представителями СМИ.

Отметим, что 7 сентября россиянин сразится с американцем Дастином Порье. Их бой станет главным событием вечера на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить это под угрозу. А общение с журналистами вытягивает энергию. Обещаем, что после боя восстановим справедливость и исправимся», – цитирует Магомедова Sport24.ru.

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