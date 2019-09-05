Менеджер Хабиба объяснил, почему боец решил отказаться от общения с журналистами

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение бойца отказаться от общения с представителями СМИ.
Отметим, что 7 сентября россиянин сразится с американцем Дастином Порье. Их бой станет главным событием вечера на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить это под угрозу. А общение с журналистами вытягивает энергию. Обещаем, что после боя восстановим справедливость и исправимся», – цитирует Магомедова Sport24.ru.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Алексей Еременко: В сборной Шотландии есть ребята опаснее Робертсона Бывший полузащитник «Сатурна», «Рубина», сборной Финляндии и шотландского «Килмарнока» поделился мнением о ближайшем сопернике россиян в отборе к Евро-2020. 05.09.2019 14:22 Футбол Августин Александр Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на которое, как и планировалось, был вызван глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. 03.09.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия Секач испортил премьеру Квартальнову ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Ак Барсом». 03.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай