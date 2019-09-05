Тактаров – об отказе Хабиба общаться с прессой: Все правильно, может, он плохо себя чувствует Ранее менеджер бойца заявил, что спортсмен хочет сосредоточиться на поединке.

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Известный российский боец смешанного стиля Олег Тактаров считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поступил верно, ответив отказов на встречу с журналистами перед боем с Дастином Порье.

«Все правильно, может, он плохо себя чувствует. Сейчас самое главное то, как он себя чувствует. Если ему общение с прессой мешает в подготовке к бою и это отразится на результате боя, то незачем это общение с прессой.

Когда ты проиграл, то ты никто, а когда выиграл – то все успеешь. Сейчас важно сделать свой вес и выйти живым и здоровым в клетку», – цитирует Тактарова Sport24.ru.

Напомним, боя против американца россиянин проведет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).