Шамиль Абдурахимов: Порье? Хабиб на другом уровне Последний раз американец проиграл три года назад. Это случилось в бою с Майком Джонсоном.

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов высказался о выступлении Дастина Порье, который в эту субботу, 7 сентября сразится с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым.

Отметим, что их встреча станет главным событием турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

«Нурмагомедов на другом уровне. Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса – он очень худощав, но Дастин ни разу не перевел его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге.

Не могу сказать, что я всерьез опасаюсь за его настрой. Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всем. Думаю, так и есть», – цитирует Абдурахимова RT.