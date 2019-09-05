Ислам Махачев: Бой с Макгрегором? Кто откажется от возможности заработать легкие деньги? Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором.

- Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно. Кто откажется от возможности заработать легкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению легкий для меня, — цитирует Махачева RT.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко