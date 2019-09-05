Вадим Немков: Хабиб прервет серию побед Порье

- Думаю, что Хабиб победит, но бой будет тяжелым. Порье сейчас одерживает победы, он очень хочет победить и Хабиба. Но Хабиб по-любому прервет эту серию побед Порье, - приводит слова Немкова «Чемпионат».
Напомним, что Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.
Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.
Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко
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