Вадим Немков: Хабиб прервет серию побед Порье Боец Bellator Вадим Немков – о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

- Думаю, что Хабиб победит, но бой будет тяжелым. Порье сейчас одерживает победы, он очень хочет победить и Хабиба. Но Хабиб по-любому прервет эту серию побед Порье, - приводит слова Немкова «Чемпионат».

Напомним, что Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко