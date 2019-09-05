Александр Волков: Порье уступает в классе Нурмагомедову по многим параметрам Российский боец UFC Александр Волков – о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

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- Считаю Хабиба фаворитом в этом поединке. Порье опытный соперник, но уступает в классе Нурмагомедову по многим параметрам, - цитирует Волкова Sports.ru.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся. Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко