Дана Уайт: Макгрегора не будет на турнире в Абу-Даби Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор не приедет на турнир в Абу-Даби.

- Макгрегора не будет в Абу-Даби. Я общаюсь с ним, обычно пару раз в месяц. Последний раз разговаривали сегодня утром. Он не будет присутствовать на UFC 242, но сказал, что посмотрит бой, - приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, что в рамках турнира UFC 242 состоится поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации американцем Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) и станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко