Сможет ли Хабиб уложиться в весовую категорию? Ответ на главный вопрос узнаем утром

Сегодня в Абу-Даби ориентировочно в 8:00 по московскому времени пройдет официальная церемония взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 242, в главном поединке которого чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

Напомним, что хедлайнерам бойцовского шоу нужно уложиться в весовую категорию до 70,3 килограммов. За 48 часов до взвешивания Нурмагомедов весил 76 килограммов.

Турнир UFC 242 пройдет в Эмиратах 7 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени. Главный поединок шоу ориентировочно начнется в 23:00.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко