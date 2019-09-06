Сможет ли Хабиб уложиться в весовую категорию? Ответ на главный вопрос узнаем утром

Сегодня в Абу-Даби ориентировочно в 8:00 по московскому времени пройдет официальная церемония взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 242, в главном поединке которого чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.
Напомним, что хедлайнерам бойцовского шоу нужно уложиться в весовую категорию до 70,3 килограммов. За 48 часов до взвешивания Нурмагомедов весил 76 килограммов.
Турнир UFC 242 пройдет в Эмиратах 7 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени. Главный поединок шоу ориентировочно начнется в 23:00.
Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко
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