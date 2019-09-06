Константин Цзю: Очень надеюсь на победу Нурмагомедова Бывший российский боксер Константин Цзю - о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

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- Честно говоря, о сопернике Нурмагомедова знаю не так много. Но судя по статистике, наш боец будет фаворитом. Очень надеюсь на победу российского спортсмена, - приводит слова Цзю Sport24.ru.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся. Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

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