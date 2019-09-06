Джефф Монсон: Думаю, досрочной победы в поединке Нурмагомедов – Порье не будет Боец смешанных единоборств Джефф Монсон - о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

- Планирую посмотреть бой Хабиба и Порье по телевизору. Очень жду эту схватку, бой будет интригующим. Думаю, досрочной победы ни у кого не будет, ожидаю, что бойцы проведут все пять раундов. Кто победит? Скорее всего, Порье, - приводит слова Монсон Sport24.ru.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся. Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко.