Хабиб Нурмагомедов: Один план всю карьеру – будем валить и бить Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане на предстоящий поединок с американцем Дастином Порье.

– Один план всю карьеру. Ничего не меняется. Будем валить и бить. Тут ничего трудного нет. Готов драться в стойке, если придется. Я это доказывал не раз, – цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся. Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко.