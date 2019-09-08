Макгрегор хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве - Советский спорт
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08 сентября 2019 06:16ММА

Макгрегор хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор призвал организацию устроить ему бой в Москве.

«Устройте мне реванш в Москве», — написал ирландец в Twitter спустя несколько часов после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 242.

Отметим, что россиянин победил американского бойца удушающим приемом в третьем раунде.

Напомним, что в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил свой чемпионский титул, а после боя возникла потасовка между командами обоих бойцов.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье.

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