Макгрегор хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор призвал организацию устроить ему бой в Москве.

Загрузка...

«Устройте мне реванш в Москве», — написал ирландец в Twitter спустя несколько часов после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 242.

Отметим, что россиянин победил американского бойца удушающим приемом в третьем раунде.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.

Напомним, что в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил свой чемпионский титул, а после боя возникла потасовка между командами обоих бойцов.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье.