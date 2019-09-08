Артем Дзюба: Жду поединка Нурмагомедов – Фергюсон, думаю, это будет очень крутой бой Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что хочет посмотреть бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

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- Думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Фергюсон - тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем, — передает слова Дзюбы Sport24.ru.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим противником Нурмагомедова станет именно Фергюсон, при условии, что он согласится на этот поединок.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.