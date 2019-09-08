Дана Уайт: Фергюсон - следующий соперник для Хабиба, конечно, если согласится Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

- Тони Фергюсон - следующий соперник для Хабиба. Конечно, если он (Тони) согласится, — передает слова главы UFC Sport24.ru.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье. Несмотря на это, ирландец потребовал от организации устроить ему матч-реванш с Нурмагомедовым в Москве.