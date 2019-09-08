«Уважение превыше всего». Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сделали совместное фото после их титульного поединка на турнире UFC 242.

Фотография опубликована в Instagram UFC Russia с подписью: «Уважение превыше всего».

В минувшую субботу Нурмагомедов одержал победу над американцем удушающим приемом в третьем раунде.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим противником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон