Стивен Сигал: Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет Известный голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим действующим бойцом в смешанных единоборствах.

Загрузка... - Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет, - цитирует Сигала RT. Ранее Сигал заявил о том, что хотел бы принимать участие в подготовке к поединкам российского бойца Александра Емельяненко.