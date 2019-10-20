Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча Экс-чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер провел тренировку под руководством тренера по боксу Фредди Роуча.

«У меня была мощная тренировка с Фрэдди Роучем в Лос-Анджелесе. Помогает мне оставаться в форме ... На всякий случай, если я вернусь!» - написал Сен-Пьер в своем Instagram.

Отметим, что 21 февраля 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. На его счету 28 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед. Однако позже 38-летний канадец намекнул на сгонку веса и возвращение в UFC.

Также сообщалось, что чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой против Жоржа Сен-Пьера в конце 2019 года.