Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча

«У меня была мощная тренировка с Фрэдди Роучем в Лос-Анджелесе. Помогает мне оставаться в форме ... На всякий случай, если я вернусь!» - написал Сен-Пьер в своем Instagram.
Отметим, что 21 февраля 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. На его счету 28 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед. Однако позже 38-летний канадец намекнул на сгонку веса и возвращение в UFC.
Также сообщалось, что чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой против Жоржа Сен-Пьера в конце 2019 года.
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