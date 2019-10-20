Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом - Советский спорт
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20 октября 2019 10:09ММА

Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор перестал быть персоной, диктующей свои условия.

- Теперь решения принимает Хабиб. Конор больше не является тем, кто диктует условия, поэтому слово за Хабибом.

Перед Хабибом стоит несколько вариантов: бой с Тони Фергюсоном, Джордж Сент-Пьер хочет драться, а также реванш с Конором, - приводит слова главы UFC портал Vmma.ru со ссылкой на MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер провел тренировку под руководством тренера по боксу Фредди Роуча на случай своего возвращения в ММА.

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