Камил Гаджиев – о приезде Макгрегора в Москву: Это раскрутка боя с Хабибом Ирландец даст пресс-конференцию в Москве, которая пройдет 24 октября.

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал новость о скором приезде бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Я бы не стал употреблять слово провокация. Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», – цитирует Гаджиева ТАСС.

В октябре 2018 года 31-летний Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он не провел ни одного поединка и неоднократно заявлял о желании подраться с уроженцем Дагестана на турнире UFC в России.

Что касается самого Нурмагомедова, то он заявлял о желании побить рекорд посещаемости и допускал вариант с боем против ирландца в Санкт-Петербурге.