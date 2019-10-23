Джонс отреагировал на выпад Фергюсона На данный момент он является первым номером рейтинга UFC.

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Американский боец смешанного стиля Джон Джонс, владеющий титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе, не оставил без внимания вызов соотечественника Тони Фергюсона, который выступает в легком весе.

«Стоп, когда мы успели повздорить? Я думал, что у нас все хорошо! Что тебе не понравилось? Не знал, что у тебя проблемы с психикой. Теперь буду иметь в виду», – написал боец в своем Твиттере.

На сегодняшний день Джонс является первым номером рейтинга UFC. Он потерпел одно поражение в лиге. Случилось это в 2009 году.

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