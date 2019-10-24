Конор Макгрегор: Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они боятся, и Хабиб тому пример

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве. В частности, 31-летний ирландец рассказал о планах на будущее.
«Хочу биться в России. Люди ждут реванша, и он произойдет. 18 января мой бой пройдет в Лас-Вегасе. Уже знаю с кем будет бой, но не скажу. Затем я буду биться за пояс чемпиона против Тони или Хабиба. Хочу поединок в России. Все люди мира этого хотят», – сказал ирландец.
Также Макгрегор высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб боится. Не считаю, что он представляет Россию. Он никогда не поднимал флаг этой страны. Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они боятся, и Хабиб тому пример. Он трус. Он сбежал с пресс-конференции. Он настоящий трус», – заявил Макгрегор.
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