Отец Нурмагомедова: Мы будем бить Макгрегора дальше, как и били! Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал пресс-конференцию ирландца Конора Макгрегора в Москве.

- Меня не удивляет, что он так себя ведет даже после поражения. Пусть говорит, что хочет. Мы будем бить его дальше, как и били! Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше здесь может идти речь? Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он же сдался Sport24.ru.

Напомним, что ранее бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве.