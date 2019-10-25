В Макгрегора кинули бутылкой во время встречи со СМИ (видео)

Как сообщает «РИА Новости», ирландец успел уклониться, а нарушителя порядка тут же вывели из зала.
Напомним, в четверг Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию и посетил матч 3-го тура Лиги Европы между ЦСКА – «Ференцварошем» (0:1).
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