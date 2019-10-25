В Макгрегора кинули бутылкой во время встречи со СМИ (видео) В пятницу, 24 октября, Макгрегор провел вторую встречу со СМИ, в ходе которой один из посетителей мероприятия кинул в бойца бутылку.

Загрузка... Как сообщает «РИА Новости», ирландец успел уклониться, а нарушителя порядка тут же вывели из зала. Напомним, в четверг Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию и посетил матч 3-го тура Лиги Европы между ЦСКА – «Ференцварошем» (0:1). 🔥 В Конора @TheNotoriousMMA Макгрегора кинули бутылкой во время встречи со СМИ в московском отеле. Ирландец успел уклониться, а хулигана тут же вывели из зала.



Видео: alexeygurkin pic.twitter.com/iQqu3KAaeH — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 25, 2019