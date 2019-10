Конор Макгрегор: Смеюсь над водоносом Махачевым

- Я уважаю ваши тренерские методики и заслуги. Но я смеюсь над водоносом и диетологом Исламом Махачевым, если рассматриваю его в качестве соперника. Я не участвую в поединках с пойманными на стероидах мошенниками. Это ваш сын, Абдулманап, средний сын, - написал Макгрегор в своем Twitter.

To Abdulmanap..

I respect your training methods and what you have done.

But I laugh at water boy and team nutritionist Islam Makhachev as an opponent.

I do not engage in sport combat with convicted steroid cheats.

It is your son Abdul! Your middle son.

I already got your eldest.