Анатолий Малыхин: Сейчас Макгрегор перегибает, это все понимают Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин оценил пресс-конференцию Конора Макгрегора.

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- Он перегибает. Нельзя трогать веру, родных. Но Конор - очень богатый человек. Это тот, кто дал нам возможность зарабатывать другие деньги. До него в главных боях людям платили копейки. Сейчас совсем другие зарплаты.

В начале своего пути я смотрел за ним, открыв рот: наблюдал за каждым его шагом. Это был реальный взрыв, он разорвал мир ММА, про него гавкала даже моя собака в будке в деревне.

Сейчас он перегибает, это все понимают. Он так видит продажу этих боев. На его бой в Москве соберется любой стадион, весь Кавказ приедут поддержать Хабиба. Может быть, это его план, - цитирует Малыхина «РИА Новости».

Напомним, во время общения с журналистами в Москве 31-летний Макгрегор нелестно высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе.

Позже член общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил привлечь ирландского бойца по статье УК РФ 282 за его высказывания в адрес дагестанцев.