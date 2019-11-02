Макгрегор хочет получить пояс «самого жесткого ублюдка» (фото)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал презентацию пояса «самого жесткого ублюдка» лиги, за который подерутся американец Нэйт Диас и кубинец Хорхе Масвидаль.
«Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс «самого жесткого ублюдка», – написал Макгрегор.
Напомним, этот пояс был представлен накануне, 1 ноября. Его презентовал президент UFC Дана Уайт. Бой Масвидаля и Диаса возглавит турнир UFC 245, намеченный на 3 ноября.
Что касается ирландца, то он собирается провести бой 18 января 2018 года. Среди претендентов числится американец Дональд Серроне.
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