Хабиб Нурмагомедов: 95 процентов - следующий бой против Фергюсона Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – о своем следующем поединке.

- Мне предложили бой на март с Фергюсоном в Вегасе. Но там я буду драться, если они вернут мне почти миллион долларов, на который оштрафовали и принесут свои извинения. А так, в апреле, вроде, планируется турнир UFC в Нью-Йорке. Возможно, там подеремся с Фергюсоном. 95 процентов - следующий бой против Фергюсона, - приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, что в октябре 2018 года сразу после окончания поединка с Макгрегором в Лас-Вегасе Нурмагомедов и члены его команды устроили потасовку. Позже российский боец был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в его планы не входит поединок по правилам бокса против Флойда Мэйвезера.