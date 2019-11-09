Россиянин Попов проиграл второй поединок в UFC В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

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В первом поединке турнира встретились представители наилегчайшего веса: россиянин Григорий Попов и британец Дейви Грант.

Попов был лучше в стойке, в то время, как Грант провел несколько тейкдаунов, которые позволили ему победить раздельным решением судей.

Отметим, что россиянин пока в UFC не выигрывает. Он потерпел второе поражение кряду.