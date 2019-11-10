Вице-президент UFC: Мы не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены Вице-президент UFC Дэвид Шоу заявил, что руководство организации не может влиять на высказывания бойцов.

- У нас есть контракты с атлетами. И они следуют определенным правилам. Но мы точно не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены. При этом UFC не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо, – передает слова Шоу «РИА Новости».

Напомним, во время общения с журналистами 31-летний Макгрегор нелестно высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе.