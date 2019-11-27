Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым официально не утвержден Бой между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым официально еще не утвержден.

- Не стоит торопиться. Бой не утвержден окончательно. Когда это произойдет, будет объявлено официально, - цитирует ТАСС представителя команды Фергюсона.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен стать главным событием турнира в Бруклине, намеченного на 18 апреля, а менеджер российского бойца Али Абдельазиз продемонстрировал контракт на бой, подписанный Хабибом.

Позже Фергюсон на своей странице в Twitter опубликовал промо-ролик своего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.