Хабиб Нурмагомедов: Удивляет, что Дана говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш - Советский спорт
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13 декабря 2019 19:34ММА

Хабиб Нурмагомедов: Удивляет, что Дана говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - о предстоящем бое между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

– По-моему, последние семь или восемь боев из десяти последних проиграл Серроне. И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает. Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит – мне все равно, вообще неинтересно.

Меня удивляет, что Дана говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш. Кто будет драться – решаю я, так что Конору, прежде всего, надо гонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию в десять боев, как это сделал я. Тогда мы подумаем о реванше, а пока он побеждает второсортных бойцов, которые из десяти семь поединков проигрывают, и дерется в 77 кг, реванша не будет, – приводит слова Нумрагомедова Blood and Sweet.

Накануне президент UFC заявил, что если Нурмагомедов победит Фергюсона, а Макгрегор – Серроне, в организации будут думать о проведении боя-реванша между Конором и Хабибом.

Ранее сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в рамках турнира UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.

Бой UFC Макгрегор против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Отмечалось, что ирландский спортсмен собирается провести в следующем году три поединка в легком весе, одним из которых должен стать бой против Нурмагомедова.

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