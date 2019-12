Исмаилов и Емельяненко договорились о проведении боя Бойцы ММА решили вопрос по телефону.

Магомед Исмаилов договорился о проведение бою с Александром Емельяненко.

Два российских бойца смешанных единоборств пообщались друг с другом по телефону в рамках передачи «ХукВам», которую организовывает сайт Sport24.ru

Разговор выглядел следующим образом:

- Это Магомед Исмаилов. Саня, приветствую тебя.

- Да, привет, Магомед.

- How are you? What are you doing? Это так я с Таиланда прилетел, чуть-чуть английские словечки. Саня, вот как думаешь, наше противостояние то, оно было бы максимально масштабным, даже круче, чем с Кокляевым.

- Организуй бой.

- Окей, окей. В таком случае, от меня – организация боя, от тебя – принятие моего предложения, правильно? То есть от тебя – «да».

- Слушай, еще от тебя стоит задача – убить меня ценой.

- Окей. Я так и поступлю. Голова закружится. Ну, как минимум, голова закружится от цены вопроса. Александр, один вопрос: а ты не боишься, что ничего не получится? У тебя средний вес выиграет, например. Это же ударит по твоей репутации, например.

- По моей репутации уже ничего никогда не ударит.

- Все, базару нет. Хорош. До встречи в таком случае. Надеюсь, в клетке.

29 ноября 38-й летний Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, нокаутировав соперника в первом же раунде.

33-летний Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября. В тот вечер Магомеду присудили победу по очкам единогласным решением.