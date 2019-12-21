«Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным». Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 декабря 2019 18:57ММА

«Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным». Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?», - написал в своем Instagram Кадыров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? 🤔Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? 👊🏻Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... 💪🏻И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???😉😉😉🤜🏻🤛🏻⏳

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:19 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Лебедев – о решении WADA: Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят Денис Лебедев: Подготовку к бою с Мчуну начал раньше – за 12 недель Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Новости
19:07 Баскетбол Джеймс признан лучшим игроком 15-го тура в Евролиге
18:57 ММА «Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным». Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
18:42 Теннис Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ
18:20 Футбол «Эвертон» не смог на своем поле обыграть «Арсенал»
18:04 Биатлон Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Куклина -14-я
17:45 Хоккей «Трактор» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
17:21 Биатлон Никита Поршнев: За все говорят наши результаты
16:56 Биатлон Матвей Елисеев: Я просто в очень плохом состоянии
16:41 ММА Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара
16:20 Футбол Понсе может сменить «Спартак» на «Бока Хуниорс»
16:04 Биатлон Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Логинов - 13-й
15:32 Хоккей Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
14:55 Фристайл Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая
14:51 Фристайл Демидова стала первой из России, победившей в хафпайпе на этапе Кубка мира
14:41 Футбол «Фиорентина» уволила Монтеллу
14:35 Футбол «Эвертон» объявил о назначении Анчелотти
14:28 Олимпиада Светлана Журова: Если доказать, что Родченков вносил изменения, это будет серьезным аргументом
14:21 Футбол «Крылья Советов» не намерены отпускать Соболева и Зиньковского
14:14 Футбол Миодраг Божович: Весной времени на раскачку не будет
14:10 Футбол Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Результаты нас категорически не устраивают
Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Алексей Лисовиченко: прийти могут за любым
Омскую дорогу в обход Казахстана оплатит федерация
Павильон Нижегородской ярмарки будут использовать для спортивных мероприятий
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика