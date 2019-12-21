«Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным». Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

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«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?», - написал в своем Instagram Кадыров.