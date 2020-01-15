Дана Уайт: Макгрегор верит в то, что бой Хабиба и Фергюсона сорвется в последний момент 18 апреля Нурмагомедов должен провести защиту чемпионского титула UFC в легком весе.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что ирландский боец Конор Макгрегор рассчитывает после боя с Дональдом Серроне принять участие еще и в турнире UFC 249.

Ирландец, по словам Уйата, верит в то, что травму получит либо Хабиб Нурмагомедов, либо Тони Фергюсон. Ранее бой россиянина и американца срывался целых четыре раза.

«Конор верит в то, что бой Хабиба и Фергюсона не состоится, – заявил Уайт в интервью MMA Fighting. – Ранее мы пытались провести этот бой много, очень много раз. Конор надеется, что поединка не будет. Он хочет подраться с Серроне в полусреднем весе, а потом встретиться с Хабибом вместо Фергюсона, если тот откажется от поединка в последней момент. Конор постоянно думает о реванше с Хабибом. Он очень на этом сосредоточен. Посмотрим, что будет».

18 января Макгрегор сразится в Лас-Вегасе с Дональдом Серроне. Бой Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля.